Bicinrosa a Roma | sport e nuovi screening per combattere il tumore

A Roma si è svolta la nona edizione di Bicinrosa, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. La manifestazione si è tenuta tra le Terme di Caracalla e il Colosseo, coinvolgendo cittadini e appassionati di sport. Durante l'iniziativa, sono stati promossi anche nuovi screening per la diagnosi precoce della malattia. La giornata ha combinato attività sportive e campagne di informazione sulla salute.

La prevenzione oncologica e la promozione di stili di vita sani si intrecciano nel cuore di Roma, dove la nona edizione di Bicinrosa ha portato la sensibilizzazione sul tumore al seno tra le Terme di Caracalla e il Colosseo. Durante l’evento, promosso dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, il presidente della Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Crea, ha ribadito la necessità di unire l’attività fisica alla diagnosi precoce per contrastare le neoplasie. L’integrazione tra benessere fisico e protocolli sanitari. Il legame tra movimento e salute non è solo una questione di esercizio, ma un pilastro fondamentale per la prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bicinrosa a Roma: sport e nuovi screening per combattere il tumore Leggi anche: 'Bicinrosa' torna a Roma, sport e prevenzione contro il cancro al seno Tumore al colon-retto, la Calabria in testa per nuovi casi ma fanalino di coda negli screeningIn Calabria il cancro del colon-retto si colloca oggi al primo posto tra le patologie oncologiche per numero di nuovi casi.