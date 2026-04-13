Un tecnico italiano si occuperà della squadra norvegese maschile di biathlon, portando la sua esperienza alla guida della squadra scandinava. La notizia arriva in vista dei prossimi Giochi del 2030, mentre la squadra si prepara alle competizioni internazionali. La decisione segna un cambiamento importante per la nazionale norvegese, storicamente tra le più competitive nel biathlon. La squadra si affiderà alle competenze del nuovo allenatore per affrontare la stagione.

Sarà un tecnico italiano a guidare la squadra norvegese maschile di biathlon. I campioni olimpici in carica Johan-Olav Botn e Johannes Dale-Skjevdal, il vincitore della Coppa del Mondo 2024-25 Sturla Holm Lægreid e il solidissimo Vetle Sjåstad Christiansen – oltre a una serie di biathleti di sicura prospettiva quali Isak Leknes Frey – saranno guidati da un allenatore proveniente dal nostro Paese. La figura in questione è quella di Patrick Oberegger, che cambierà ruolo. Dopo anni al comando del settore femminile, il quarantasettenne suditrolese è stato spostato nell’ altra metà del cielo. L’altoatesino, dopo essere stato una figura cruciale nello sviluppo di Dorothea Wierer, si è trasferito a lavorare in Norvegia ormai dal 2018 (la sua compagna è nativa, appunto, dei Fiordi), assumendo poi il timone del movimento rosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, un italiano alla guida della Norvegia maschile. Patrick Oberegger al timone della corazzata scandinava verso i Giochi 2030

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