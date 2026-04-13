Il nuovo Bianchet UltraFino Maserati si presenta come un orologio ispirato alle auto di alta gamma del momento. La sua struttura sottile e il design curato richiamano elementi tipici delle vetture di lusso, senza rinunciare alla funzionalità. La collaborazione tra il marchio di orologi e il produttore di automobili si riflette nei dettagli estetici e nelle caratteristiche tecniche del segnatempo. È disponibile in edizione limitata e già disponibile sul mercato.

Il nuovo Bianchet UltraFino Maserati ridefinisce gli standard dell'orologeria. Già al primo sguardo è chiaro che il Bianchet UltraFino Maserati non si limita a riprendere gli elementi di design di un’auto, ma ne sviluppa i principi in modo coerente: leggerezza, struttura e precisione sono al centro dell’attenzione, proprio come i tratti distintivi della Maserati MCPURA. Più di una semplice collaborazione, la partnership tra Maserati e Bianchet è un allineamento planetario tra due mondi che parlano la stessa lingua: quella della velocità che si fa scultura. Da un lato, il ruggito di Modena; dall’altro, il silenzio millimetrico di Neuchâtel. Maserati è l'anima ribelle del Made in Italy e il suo cuore batte nel motore Nettuno V6.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bianchet UltraFino Maserati è l'orologio ispirato alle auto più cool dell'anno

Leggi anche: Da domani l’ora legale Alle 2 della prossima notte spostare le lancette dell'orologio fino alle 3

Auto ovunque e tram bloccati, la festa del vino (e dell'eros) spaventa Centocelle: "Weekend più difficile dell'anno"Centinaia di auto parcheggiate nei modi più disparati, tanto da mandare il traffico in tilt e bloccare anche il percorso dei tram.