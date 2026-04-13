A Berlino, durante alcune proteste contro Israele, le forze di polizia hanno vietato di simulare esecuzioni. Sono stati segnalati scene con un patibolo improvvisato, persone in ginocchio con i sacchi in testa e una figura in mimetica che tira una catena. La misura è stata adottata per prevenire comportamenti considerati offensivi o pericolosi durante le manifestazioni pubbliche.

Un patibolo improvvisato, uomini in ginocchio con i sacchi in testa e una figura in mimetica che tira una catena. Le immagini arrivate dal centro di Berlino, ( Alexanderplatz, mercoledì 8 aprile), hanno fatto il giro della città e del web, scatenando un’ondata di sdegno in tutta la Germania. Ora la polizia berlinese e la Senatsinnenverwaltung (il dipartimento dell’Interno del Senato) hanno deciso di intervenire con il pugno duro, inasprendo le regole per le manifestazioni definite «ostili a Israele». La nuova direttiva vieta esplicitamente durante i cortei la messa in scena di esecuzioni pubbliche, la simulazione di uccisioni, l’atto di legare o immobilizzare persone e l’utilizzo di oggetti che possano dare l’impressione di una morte imminente.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Berlino, stretta della polizia: vietato simulare esecuzioni durante le proteste anti-Israele

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