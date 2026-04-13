Bergamo 500 passi con i cani per aiutare i non vedenti

A Bergamo, nella mattina di domenica 12 aprile, circa 500 persone si sono radunate nel centro cittadino per la dodicesima edizione della Corridog. L’evento ha visto protagonisti proprietari di cani e cittadini che hanno camminato insieme, contribuendo a una manifestazione dedicata all’aiuto dei non vedenti. La partecipazione ha coinvolto numerosi cittadini, creando un momento di aggregazione e solidarietà nel cuore della città.

Circa 500 partecipanti hanno animato il cuore di Bergamo nella mattinata di domenica 12 aprile, unendosi per la dodicesima edizione della Corridog. La manifestazione, nata dalla collaborazione tra Climarte e il Comune, ha una folla numerosa camminare tra le vie del centro cittadino insieme ai propri cani per sostenere l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Bergamo (Uici). Il percorso è partito da piazza Dante, trasformando il centro urbano in uno spazio di incontro tra cittadini e i loro compagni a quattro zampe. La passeggiata, che si è protratta fino alle ore 13:00, ha raccolto fondi destinati direttamente all’associazione locale attraverso le quote di iscrizione versate dai partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, 500 passi con i cani per aiutare i non vedenti Corridog a Bergamo: 1.662 non vedenti, solo 30 cani. La corsa per colmareLa città di Bergamo si prepara ad accogliere la dodicesima edizione della Corridog, una manifestazione che trasformerà le vie del centro in un... Taxi e cani guida: nuovo incontro per garantire il diritto alla mobilità dei non vedentiMercoledì 25 marzo si è tenuta a Palazzo Lombardia la seduta della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale, convocata dall'assessore...