Beppe Sala | Carlo mi informava dell' andamento delle cure Non è più riuscito a farlo e ho capito

È deceduto Carlo Monguzzi, figura nota nel panorama politico locale. Beppe Sala ha ricordato la sua dedizione, sottolineando che Monguzzi si informava sulle cure e che, negli ultimi tempi, non è più riuscito a farlo. Sala ha anche espresso rispetto per il suo impegno, riconoscendo le differenze di opinione e mantenendo vivo il loro affetto reciproco.

“Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare. Avevo celebrato il suo matrimonio. Ed era l’unico che in aula consiliare si rivolgeva a me.🔗 Leggi su Milanotoday.it “Ho sentito le urla, non ho capito più nulla”: Federica Brignone vince il gigante delle OlimpiadiFederica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del... Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo "abbraccio"Milano piange la scomparsa di Carlo Monguzzi, una delle figure più iconiche e combattive della politica milanese degli ultimi decenni.