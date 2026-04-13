I prezzi di benzina e diesel stanno diminuendo, ma secondo gli osservatori presto potrebbero risalire. La ragione principale è l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio e del gasolio, che si sta manifestando in modo rapido nelle ultime ore. Questa situazione potrebbe influire sui costi alla pompa nei prossimi giorni, anche se al momento il calo dei prezzi sembra ancora in atto.

Roma, 13 aprile 2026 - "Sì, i prezzi stanno scendendo, credo però che, dai segnali che vedo dal Brent e dal prezzo internazionale del gasolio, dovranno tornare a salire, perché stanno salendo in maniera abbastanza vivace in queste ultime ore”. Così Gianni Murano, presidente dell'Unem (l'associazione dei produttori e distributori di carburanti) a 24 Mattino su Radio 24. Il fallimento delle trattative tra Usa e Iran e il conseguente permanere del blocco nello stretto di Hormuz lasciano poco spazio all’ottimismo. Murano ha ricordato che i petrolieri hanno risposto all'appello del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a contenere i prezzi, ma ha aggiunto che "questo è un problema anche per il settore, perché da un lato c'è un aumento abbastanza sensibile sia dei costi indotti, cioè ad esempio i noli, sia dei costi della materia prima.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benzina e diesel, poche illusioni. “I prezzi dei carburanti risaliranno perché il petrolio sale”

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Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.