Dopo tre mesi di assenza dalle vasche, nuotatrice torna in gara agli Assoluti di Riccione. L'evento rappresenta il primo impegno ufficiale della stagione nazionale e vede la partecipazione di numerosi atleti italiani. La competizione si svolge nel centro natatorio della città, con un calendario che prevede diverse gare in programma. La nuotatrice si prepara a riprendere le competizioni ufficiali con l'obiettivo di migliorare i propri risultati.

Dopo tre mesi lontana dalle competizioni, Benedetta Pilato è pronta a riprendersi la scena agli Assoluti di Riccione, primo vero crocevia della stagione azzurra. La rassegna tricolore rappresenta molto più di un semplice rientro: è l’occasione per chiudere definitivamente un capitolo complicato e rilanciare le proprie ambizioni in vista degli Europei di Parigi. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per la ranista pugliese, reduce da una stagione segnata da difficoltà tecniche e personali. Il 2025, nonostante la medaglia di bronzo conquistata nei 50 rana ai Mondiali di Singapore, è stato uno degli anni più complessi della sua carriera. Problemi fisici e ormonali hanno inciso sul rendimento, impedendole di esprimersi con continuità ai livelli abituali, rendendo quel podio iridato ancora più significativo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benedetta Pilato volta pagina: un nuovo inizio agli Assoluti di Riccione e rinnovate ambizioni

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