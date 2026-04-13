Durante la trasmissione televisiva Belve, Carlo Conti ha parlato apertamente di Stefano De Martino, condividendo le sue opinioni senza riserve. La conversazione si è concentrata sui rapporti tra i due conduttori e su alcuni aspetti della loro collaborazione professionale. La puntata ha anche incluso altri momenti di discussione, durante i quali Conti ha affrontato diverse questioni legate al mondo dello spettacolo.

Carlo Conti si racconta senza filtri nello studio di Belve, ospite di Francesca Fagnani. Nell’intervista, in onda martedì 14 aprile su Rai2, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 affronta con ironia e leggerezza i temi più discussi delle ultime settimane, tra carriera, passaggi di consegne e voci sulla sua vita privata. Al centro della conversazione anche il futuro della conduzione del Festival. Conti, pur evitando certezze, riconosce la crescita di Stefano De Martino, definendolo “partito fortissimo”, ma quando si tratta di indicare una figura più affine al suo stile fa un nome preciso: Nicola Savino. Una scelta che restituisce l’idea di continuità professionale più che di semplice popolarità.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Belve, Carlo Conti svela tutto: “Stefano De Martino? Ecco cosa penso”. E poi la voce shock…

Carlo Conti a Belve, la bisessualità e la reazione a Stefano De Martino: «Il mio erede? Non è lui» – Il videoCarlo Conti si racconta a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani.

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Carlo Conti svela chi sente vicino a sé e apre al ritorno di Amadeus in Rai Nell’attesa della seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani ha incontrato Carlo Conti per un’intervista ricca di sorprese. Tra i temi affrontati, il conduttore ha parlato di chi vede co - facebook.com facebook

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