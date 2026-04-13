Bedizzole | festa in fattoria con alpaca giochi e natura

Venerdì 1 maggio 2026, a Bedizzole, si terrà una festa in una fattoria dedicata alle famiglie. L’evento prevede l’incontro con alpaca, attività di gioco e momenti all’aperto immersi nella natura. È pensato come un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, tra animali e spazi verdi, offrendo ai bambini un’esperienza all’insegna del relax e della spensieratezza. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza scopo di lucro.