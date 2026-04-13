Bedizzole | festa in fattoria con alpaca giochi e natura

Il primo maggio 2026, a Bedizzole, si terrà una festa in una fattoria dedicata alle famiglie. L’evento offrirà l’opportunità di avvicinarsi agli alpaca, partecipare a giochi e vivere un’esperienza all’aperto immersi nella natura. La giornata è pensata come un’occasione di svago per i bambini e di relax per i genitori, con attività che si svolgeranno nel contesto di un ambiente rurale.

Stai cercando cosa fare Venerdì 1 maggio 2026? Se desideri una giornata all’insegna della natura, del relax e del divertimento puro per i tuoi bambini, abbiamo l’evento perfetto per te. Dimentica il caos della città e immergiti nel verde delle colline del Garda per un’esperienza unica con gli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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