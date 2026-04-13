Beccato con 65 bustine di crack svolta per 43enne
Un uomo di 43 anni è stato trovato in possesso di 65 bustine di crack. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di firma. La decisione arriva dopo che le forze dell'ordine lo hanno fermato e sottoposto a controllo. La misura restrittiva sarà in vigore fino a eventuali ulteriori decisioni giudiziarie.
Obbligo di dimora nel comune di residenza ed obbligo di firma. E' quanto disposto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di R.E., 43enne casertano beccato dagli uomini della squadra mobile della questura di Caserta con 300 euro, presumibile provento dell'attività di spaccio e con.🔗 Leggi su Casertanews.it
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