Beccato con 65 bustine di crack svolta per 43enne

Un uomo di 43 anni è stato trovato in possesso di 65 bustine di crack. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di firma. La decisione arriva dopo che le forze dell'ordine lo hanno fermato e sottoposto a controllo. La misura restrittiva sarà in vigore fino a eventuali ulteriori decisioni giudiziarie.