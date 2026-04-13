Beautiful streaming replica puntata 13 aprile 2026 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 13 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita e dubita che stia parlando sul serio. Lui spiega che lo ha fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la sua proposta. Le ribadisce di avere ormai superato la loro storia e di avere trovato in Paris la donna con cui trascorrere il resto della vita. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful....🔗 Leggi su Superguidatv.it

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