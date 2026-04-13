Le puntate di Beautiful in programmazione dal 20 al 26 aprile 2026 su Canale 5 presentano un episodio cruciale: la morte di Hollis. La notizia si diffonde rapidamente tra i personaggi principali, generando reazioni diverse e creando un clima di grande sconvolgimento. La vicenda si svolge nel contesto di Los Angeles, dove le conseguenze di questo evento si riflettono nelle dinamiche tra le famiglie coinvolte.

Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 20 al 26 aprile 2026, riportano al centro della scena un clima di tensione che scuote profondamente Los Angeles. La soap, che da anni appassiona il pubblico italiano, entra in una fase drammatica con una notizia che cade come un fulmine: la morte improvvisa di Hollis. Un evento che nessuno si aspettava e che apre la porta a sospetti, paure e nuove indagini. La settimana si muove tra rivelazioni scioccanti, reazioni emotive e un ritorno inquietante: quello dell’ombra di Sheila, che torna a essere il nome sussurrato da tutti. Ma cosa scopriranno Finn e Li? Quali saranno le reazioni della famiglia Forrester? E come cambieranno gli equilibri dopo l’autopsia? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 20?26 aprile 2026: la morte di Hollis sconvolge tutti

Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2026: Hollis e Deacon sconvolti per la morte di TomNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, su Canale 5.

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