Nel nuovo episodio di Beautiful in onda oggi, 13 aprile 2026, Thomas si rivolge a Hope con una proposta di matrimonio, sorprendendola con le sue parole. La scena si svolge davanti a testimoni e lascia trasparire una certa tensione tra i personaggi. Nel corso della puntata, vengono mostrati dettagli sulla reazione di Hope e sui motivi che spingono Thomas a fare questa richiesta. La puntata si concentra anche su altri sviluppi delle vicende tra i protagonisti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Hope ha sofferto molto a casa di Eric mentre tutta la famiglia festeggiava il fidanzamento di Thomas e Paris. Alla madre ha ammesso di essere ancora innamorata di lui, per lei è davvero difficile accettare che stia per convolare a nozze con un'altra donna. Thomas lascerà Hope senza parole con una proposta davvero inaspettata, le chiederà di nuovo di sposarlo, lei però non crederà che la sua proposta sia vera. Il Forrester di fronte alla sua esitazione le dirà di averlo fatto solo per dimostrarle che avrebbe detto di no per la terza volta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 13 aprile 2026: Thomas chiede ad Hope di sposarlo poi la spiazza, cosa si nasconde dietro la proposta

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