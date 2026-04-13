La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 su Mediaset Infinity porta nuovi sviluppi nella serie Be My Sunshine, con Haziran e Poyraz che si avvicinano a una distanza crescente. Gli episodi in programmazione mostrano confronti e tensioni tra i personaggi principali, creando un clima di incertezza. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i protagonisti, lasciando spazio a eventi che cambieranno gli equilibri delle relazioni.

La nuova settimana di Be My Sunshine, in arrivo dal 20 al 26 aprile 2026 su Mediaset Infinity, si preannuncia ricca di colpi di scena che mettono alla prova i rapporti tra i protagonisti. Haziran e Poyraz continuano a muoversi tra sentimenti irrisolti, segreti che tornano a galla e decisioni che rischiano di cambiare per sempre il loro futuro. Intorno a loro, l’isola diventa il teatro di nuove alleanze, fughe improvvise e confessioni che nessuno avrebbe immaginato. Il fidanzamento di Alper e Biricik entra in crisi, Hakan tenta una fuga disperata e Idil si ritrova coinvolta in un gioco più grande di lei. Nel frattempo, Haziran cerca di riconquistare la fiducia di Poyraz, ma la verità che finalmente decide di rivelargli scatena una reazione che la ferisce profondamente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Be My Sunshine anticipazioni 20?26 aprile 2026: Haziran e Poyraz sempre più distanti

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