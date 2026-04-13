BBIT Big Band Italia da Napoli al jazz globale con l’album Wait a moment!
Una band di venti musicisti, prevalentemente napoletani, ha pubblicato il nuovo album intitolato
Venti musicisti, in gran parte napoletani, che scelgono la strada meno semplice: quella della big band. La BBIT Big Band Italia nasce nel 2020 proprio con questo obiettivo, riportare al centro una formazione ampia e strutturata, capace di tenere insieme scrittura orchestrale e libertà jazzistica.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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