Mercoledì sera all’Allianz Arena si gioca un match decisivo tra Bayern Monaco e Real Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League. La squadra spagnola si trova in una fase complessa della stagione, dopo un’eliminazione precoce in Copa del Rey e un divario ormai ampio in campionato rispetto al leader. Per i Blancos, questa partita rappresenta una possibilità di rilancio, mentre i tedeschi puntano a consolidare il vantaggio casalingo.

La stagione del Real Madrid rischia seriamente di spegnersi mercoledì notte all’Allianz Arena: la squadra di Arbeloa è stata eliminata presto in Copa del Rey, in campionato è ormai molto staccata dal Barcellona e in Champions League serve appunto un’impresa in Baviera. Il Bayern Monaco è la squadra più in forma e forse più forte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Real Madrid (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Bivio decisivo per i Blancos

Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Comparazione bonus, over 1.5 a 8.00Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha...

Real Madrid-Bayern Monaco (Champions League, 07-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Comparazione bonus, over 1.5 a 8.00Sabato di Pasqua con la colomba avvelenata per il Real Madrid: la sensazione è che la Liga sia volata via con la sconfitta di Son Moix, che ha...