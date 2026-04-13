Basket una Benacquista Latina di cuore cede alla Paperdi JuveCaserta

Nel campionato di basket, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha perso in casa contro la Paperdi JuveCaserta con il punteggio di 78-83. La partita è stata molto equilibrata e combattuta, segnando la fine di una serie di vittorie consecutive per la squadra di casa. La sfida si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno prevalso nel quarto finale.

Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket in difficoltà - dopo la lunga scia di vittorie consecutive -, al termine di una gara intensa e molto combattuta, cede in casa alla Paperdi JuveCaserta (78-83). Un match, quello giocato davanti al proprio pubblico al palasport di via delle Province a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Yannik Giombini firma per la Benacquista Assicurazioni Latina BasketLa squadra di Latina amplia il proprio reparto esterno con un giovane atleta di grande prospettiva, dotato di talento, versatilità e senso del gioco. Basket, la Benacquista Latina vince ancora: 11esimo successo di fila e primo postoI ragazzi di coach Gramenzi si impongono su Chiusi (84-81 il risultato finale) nel recupero della 23esima giornata e agganciano Livorno a 50 punti.