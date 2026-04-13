Basket toscano | l’Union riscatta l’onore i Dragons cadono ad Agliana

Nel fine settimana il basket toscano ha visto alcune partite che hanno portato a cambiamenti nei risultati. L’Union ha conquistato una vittoria che ha permesso di riscatto, mentre i Dragons di Prato hanno subito una sconfitta durante la trasferta ad Agliana. Questi incontri hanno modificato la classifica e i rapporti di forza tra le squadre della regione.

Il del basket toscano si è movimentato durante il fine settimana con esiti che hanno ribaltato i precedenti equilibri, tra la riscossa di Union e il passo falso dei Dragons di Prato. Mentre a Fucecchio l’Union ha ottenuto un successo importante contro le Toscanini per 86-80, recuperando dignità dopo la sconfitta in coppa subita venerdì scorso contro Castelfiorentino, ad Agliana è stato l’Endiasfalti a imporsi sui Dragons con un punteggio di 66-52. L’equilibrio tecnico delle sfide tra territori e riscatto sportivo. La battaglia vissuta nel palazzetto delle Capitini ha l’Agliana di coach Giulio Gambassi trionfare grazie a una gestione magistrale del terzo quarto, momento in cui il distacco si è ampliato permettendo alla squadra locale di blindare il vantaggio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket toscano: l’Union riscatta l’onore, i Dragons cadono ad Agliana Union, ostacolo Agliana. Dragons con Pinelli in piùArchiviato in fretta il turno infrasettimanale, le squadre pratesi sono pronte per tornare in campo. Basket pratese: Dragons e Union in campo per sfide decisiveIl basket pratese si prepara a una domenica decisiva, con due sfide che pesano in modo differente ma altrettanto cruciale sul destino della stagione.