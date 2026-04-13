Basket Serie B F Oleificio Fiorentini batte Livorno ed è al settimo posto

Nel campionato di Serie B femminile di basket, l'Oleificio Fiorentini ha vinto contro Livorno con il punteggio di 53-42. La partita si è svolta con un sostanziale equilibrio nei primi quarti, prima che la squadra di casa riuscisse a prendere il controllo nel secondo tempo. Tra le giocatrici che hanno contribuito al risultato ci sono state Samokhvalova, con 7 punti, e Miccoli e Pastorelli, entrambe con 3 punti.

OL. FIOR. COSTONE 53 PIELLE LIVORNO 42 COSTONE: Samokhvalova 7, Miccoli 3, Pastorelli 3, Gandolfi ne, Casini, Bonaccini G. 3, Sposato, Pierucci, Bonaccini V. 11, Nanni, Sabia 11, Uggen 15. Allenatore Fattorini. LIVORNO: Bullentini ne, Belfiori, Caverni, Nottolini 3, Menchetti 4, Donadio 15, Castiglione V. 6, Castiglione M., Collodi 14, Selmi. Allenatore Castiglione. Arbitri: Vumbaca, Carta. Parziali: 12-10, 26-23, 40-35. SIENA – Importantissima vittoria per l’Oleificio Fiorentini Costone: battuta al PalaOrldandi la Pielle Livorno per 53-42 e fatto un deciso passo avanti nella corsa a un miglior piazzamento nei playoff, già conquistati un paio di settimane fa: adesso il settimo posto è matematico e già questo può rappresentare una decisa iniezione di fiducia per l’Oleificio Fiorentini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B/F. Oleificio Fiorentini batte Livorno ed è al settimo posto Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini batte il Cmb Valdarno e consolida il settimo postoCOSTONE 74 CMB VALDARNO 56 COSTONE: Samokhvalova 15, Miccoli 19, Pastorelli 2, Zanelli, Casini 1, Bonaccini G. Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini torna al successo passando in quel di PontederaPONTEDERA 60 OLEIFICIO TOSCANI 69 PONTEDERA: Cieminska 15, Marassi 9, Gabrini 2, Marsini ne, Puccini 9, Filippi 2, Rossi ne, Daddi, Preziuso 2,...