Basket Serie A | la Virtus torna al successo battendo Cantù 69-59 e riaggancia Brescia

La Virtus Bologna torna a vincere in Serie A dopo aver sconfitto Cantù con il punteggio di 69-59. La partita si è giocata in casa della squadra emiliana, che con questa vittoria ha riagganciato Brescia in classifica. La squadra ha mostrato una buona performance difensiva e un attacco efficace nel secondo tempo, interrompendo così una serie di risultati negativi. La sfida è stata decisa nel corso del quarto finale, con la Virtus che ha preso il comando del match.

Bologna, 13 aprile 2026 – La Virtus Olidata Bologna spezza la striscia negativa che era arrivata a otto sconfitte di fila e, nel posticipo del 26° turno del campionato di Serie A di basket, sconfigge 89-79 l’Acqua San Bernardo Cantù riagganciando in vetta – a quota 38 punti – la Germani Brescia (il vantaggio negli scontri diretti è a favore dei bianconeri). Diverse le note le liete che porta a casa questa sera coach Jakovljevic, al primo successo da quando siede sulla panchina bianconera: a cominciare dalla monumentale prestazione di Carsen Edwards, il quale ha archiviato le prove poco positive dell’ultimo periodo portando a casa un bottino personale di 34 punti (411 da due e 712 da tre), 23 dei quali mandati a bersaglio nel solo primo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus torna al successo battendo Cantù 69-59 e riaggancia Brescia Risultati basket serie A: Brescia batte Napoli e aggancia la Virtus. Vittorie per Cantù e TrevisoMilano, 4 aprile 2026 – In attesa delle sfide che vedranno impegnate nella domenica di Pasqua la Virtus Olidata Bologna in casa contro l’Umana Reyer... Basket, Venezia-Brescia il ‘big match’ della 26a giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita Cantù per reagireUn altro weekend alle porte che ci attende per la Serie A di basket, con la ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026 in programma che... Argomenti più discussi: Serie A Basket, Brescia Napoli: orari e dove vedere; Basket, serie B, coach Salieri: Una grande vittoria, costruita nel secondo tempo; Virtus Bologna - Venezia (82-86) Lega Basket Serie A; Basket, Serie A: la presentazione della 26° giornata di LBA. Basket: un Carsen Edwards tra i migliori dell'anno regala alla Virtus Bologna la permanenza in testa in Serie A verso un combattuto finale di stagione regolare - facebook.com facebook Resta aggiornato sul posticipo della 26^ giornata di Serie A Unipol tra Virtus Bologna e Cantù sul LIVE BLOG legabasket.it/news/138365/li… #TuttoUnAltroSport x.com