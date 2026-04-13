Basket il DREAM Pisa supera in casa Grosseto e tiene il terzo posto in DR2
Il DREAM Basket Pisa ha vinto in casa contro la Pallacanestro Team 90 Grosseto nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa, che così mantengono il terzo posto in classifica. La sfida si è disputata il 13 aprile 2026.
Pisa, 13 aprile 2026 – Brillante e netta vittoria del DREAM Basket Pisa, in casa con l'ostica Pallacanestro Team 90 Grosseto, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca, in attesa dei play-off, hanno così riscattato la sconfitta dell'andata, mantenendo il terzo posto, a pari punti con la seconda Ponsacco, a sei lunghezze dalla capolista Fortezza Livorno.. LA CRONACA - L’avvio è equilibrato, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e il primo quarto che si chiude sul 15-13. Nel secondo periodo sono gli ospiti a trovare maggiore continuità offensiva, complice qualche disattenzione difensiva gialloblù, riuscendo così a chiudere avanti all’intervallo ( 34-35 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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