Basket femminile | Cecilia Zandalasini rinnova in WNBA con le Golden State Valkyries

Cecilia Zandalasini ha ufficializzato il rinnovo con le Golden State Valkyries, squadra della WNBA. Dopo aver disputato la stagione 2025, in cui ha totalizzato 6 punti e 1 rimbalzo di media, la giocatrice continuerà a vestire i colori della squadra statunitense. La notizia arriva a poche settimane dalla fine del campionato, che ha visto la giocatrice italiana protagonista in alcune partite.

Cecilia Zandalasini rinnova con le Golden State Valkyries. Dopo una stagione 2025 di WNBA da 6 punti, 1.7 rimbalzi e 1.2 assist con la franchigia che è tra le ultime ad aver preso vita nella lega professionistica femminile, la punta di diamante del Famila Schio e della Nazionale azzurra ritornerà in campo negli States con la stessa maglia di un anno fa. La notizia giunge assieme a quella della permanenza alle Valkyries anche di Juste Jocyte, la lituana scelta con la quinta chiamata allo scorso draft e che ha però deciso di concentrarsi sull’Europa e, in particolare, sull’impegno con la Lituania agli Europei scorsi. Adesso non ci dovrebbero essere più ostacoli verso il suo approdo di là dall’Oceano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Cecilia Zandalasini rinnova in WNBA con le Golden State Valkyries Leggi anche: Da Schio alla Wnba: Zandalasini torna alle Valkyries, Verona al training camp di Dallas Leggi anche: Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Vogliamo qualificarci al Mondiale, ma sarà un torneo difficile”