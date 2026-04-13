Basket 3×3 | per l’Italia maschile va tracciato un percorso

Negli ultimi giorni si è conclusa la fase di qualificazione per i Mondiali di basket 3x3, e l’Italia maschile non ha ottenuto l'accesso alla competizione. La squadra femminile, invece, si prepara a rappresentare il paese a Varsavia dal 1° al 7 giugno, rimanendo l’unico team azzurro presente al torneo. La mancata qualificazione maschile segna un passo indietro nel percorso della nazionale in questa disciplina.

Abbiamo assistito in questi giorni alla mancata qualificazione dell’Italia maschile ai Mondiali di basket 3×3, cosa che lascia ancora una volta la selezione femminile sola a rappresentare i colori azzurri a Varsavia dal 1° al 7 giugno. Sembrava a un passo il biglietto per la Polonia, ma da un giorno totalmente positivo si è passati a un giorno totalmente negativo. L’Italia è stata rappresentata da coach Claudio Negri e, in campo, da Flavio Gay, Andrea Valentini, Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli, tutte figure che da qualche tempo hanno già un certo indice di notorietà nel 3×3, oltre che, naturalmente, nella pallacanestro classica di tutti i giorni che continuano a frequentare con regolarità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: per l’Italia maschile va tracciato un percorso Luperto lascia il Cagliari dopo un addio silenzioso: “Ho accettato un percorso già tracciatoL’addio di Massimo Luperto al Cagliari è avvenuto in silenzio, senza conferenze stampa, senza dichiarazioni ufficiali. Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipantiDomenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di...