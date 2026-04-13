A Singapore, la nazionale italiana di basket 3×3 ha affrontato il Brasile dopo aver subito una sconfitta contro la Repubblica Ceca nel primo incontro decisivo per la qualificazione ai Mondiali, terminato con il punteggio di 16-20. La squadra si prepara ora alla prossima sfida nel tentativo di mantenere vive le chances di qualificazione.

A Singapore, la nazionale italiana di basket 3×3 ha subito un colpo durissimo nel primo incontro decisivo per l’accesso ai Mondiali, soccombendo alla Ceca con un punteggio di 16-20. La squadra diretta da Claudio Negri si trova ora davanti a un bivio cruciale: dovrà affrontare il Brasile in una sfida che rappresenta l’ultima possibilità per assicurarsi il pass per il torneo iridico. L’andamento della gara: tra errori tattici e picchi di intensità. L’incontro ha presentato dinamiche estremamente irregolari fin dai primi istanti sul campo. Dopo l’apertura di Valentini, i cechi hanno risposto immediatamente con una conclusione da due punti dall’arco firmata da Novotny.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket 3×3: Italia in vite contro il Brasile dopo il KO con la Cechia

Basket 3×3: Italia sconfitta dalla Cechia, contro il Brasile spareggio-pass per i MondialiL’Italia perde il primo degli incontri con potenziale pass per i Mondiali di basket 3×3.

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