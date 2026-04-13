Basilica di Vitruvio e tigli da abbattere Le associazioni chiedono un incontro Intanto cresce la protesta dei post-it

Un comitato di residenti del centro storico, insieme a due associazioni ambientaliste, ha richiesto un incontro urgente con le autorità comunali e la Soprintendenza per discutere del futuro di alcuni alberi e dei lavori archeologici in piazza Costa. La richiesta nasce dalla volontà di salvare i tigli e di continuare gli scavi nella zona della Basilica di Vitruvio, mentre nel frattempo cresce la protesta con adesivi e post-it affissi in vari punti.

Salvare i tigli di piazza Costa e proseguire con gli scavi della Basilica di Vitruvio. Questo il senso dell’incontro urgente chiesto a Comune e Soprintendendenza, dal Comitato residente del centro storico, Legambiente Fano Idefix e La Lupus in Fabula. La richiesta è stata inviata nella serata di ieri al sindaco Luca Serfilippi, agli assessori Loretta Manocchi (all’Urbanistica e all’Ambiente), Gianluca Ilari (Lavori pubblici) e al Sorpintedente Andrea Pessina "per trovare il miglior punto di equilibrio tra l’esigenza della salvaguardia delle alberature e la prosecuzione dell’indagine archeologica. Incontro indispensabile affinché ogni decisione riguardante lo spazio urbano pubblico – attualmente interessato da scavi archeologici – possa essere assunta in modo partecipato e condiviso".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basilica di Vitruvio e tigli da abbattere. Le associazioni chiedono un incontro. Intanto cresce la protesta dei post-it Post-it gialli per salvare i tigli. Intanto l’abbattimento slittadi Anna Marchetti Post-it gialli per fermare la ‘strage’ dei tigli di piazza Costa. Aumentano i prezzi dei carburanti, le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefettiL’iniziativa arriva dopo la richiesta urgente che le associazioni dei consumatori a livello nazionale hanno inviato, qualche giorno fa, alla...