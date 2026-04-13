Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S Martino Segreti sotterranei della città vecchia
Domenica 19 aprile alle 16.45 si terrà un evento speciale a Bari, con l’apertura straordinaria della chiesa di S. Martino. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire i segreti sotterranei della città vecchia, attraverso un percorso che unisce le zone sopra e sotto la superficie urbana. L’appuntamento si inserisce in una serie di visite guidate che permettono di esplorare aspetti meno conosciuti di Bari, tra luci e profondità.
Domenica 19 aprile – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino.🔗 Leggi su Baritoday.it