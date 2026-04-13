Barchi | la ricostruzione dell' antico borgo

A Barchi, un palazzo rinascimentale chiamato Palazzo Lenci è stato trasformato in un laboratorio dedicato alla rigenerazione urbana. La struttura, che ha radici storiche profonde, ora ospita attività legate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio locale. L'intervento mira a preservare l'edificio, mantenendo le caratteristiche architettoniche originali, e a promuovere iniziative di sviluppo per il borgo.