Barchi | la ricostruzione dell' antico borgo
A Barchi, un palazzo rinascimentale chiamato Palazzo Lenci è stato trasformato in un laboratorio dedicato alla rigenerazione urbana. La struttura, che ha radici storiche profonde, ora ospita attività legate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio locale. L'intervento mira a preservare l'edificio, mantenendo le caratteristiche architettoniche originali, e a promuovere iniziative di sviluppo per il borgo.
Palazzo Lenci, storico palazzo rinascimentale, diviene sede di un laboratorio di rigenerazione urbana partecipata ed interattiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Cocconato: 30 banchi vintage tra borgo antico e artigianatoSabato 11 aprile, il comune di Cocconato ospiterà l’evento dedicato al vintage, con un percorso espositivo allestito lungo via Roma.