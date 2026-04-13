Bandabardò in concerto al Teatro Cartiere Carrara

La band si esibirà in concerto al Teatro Cartiere di Carrara. Durante lo spettacolo, il pubblico potrà ascoltare le loro canzoni dal vivo e cantarle insieme ai musicisti. L’evento è rivolto a chi ha seguito la band nel passato e a chi desidera scoprire la loro musica. La serata prevede un repertorio che ha fatto cantare e ballare molti spettatori nel tempo.

Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non lavoro, oggi non mi vesto”, per chi ogni volta che guarda il cielo sa cosa cercare. La Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live “Se mi rilasso. collasso” con un lungo tour e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, la Bandabardò in concerto al Teatro Cartiere CarraraFirenze, 14 aprile 2026 - Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non... Ibrahim Maalouf in concerto al Teatro Cartiere CarraraCon due prestigiose candidature ai GRAMMY Awards, Ibrahim Maalouf presenta il suo 19° album, un progetto di straordinaria innovazione. La Bandabardò festeggia 25 anni di Se mi rilasso collasso con un nuovo tour e la ristampa in vinile