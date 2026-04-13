Bandabardò in concerto a Firenze | 25 anni di Se mi rilasso… collasso

Ieri sera a Firenze si è tenuto un concerto della band italiana per celebrare i 25 anni dall’uscita del loro celebre album “Se mi rilasso… collasso”. L’evento ha visto la presentazione di una versione rimasterizzata del disco, disponibile per la prima volta anche in vinile. La serata ha attirato numerosi fan che hanno assistito all’esibizione dal vivo di brani storici della band.

FIRENZE – Martedì 14 aprile al Teatro Cartiere Carrara c’è in concerto la Bandabardò, che nella sua Firenzefesteggia i 25 anni di “Se mi rilasso. collasso”. Per chi ha ballato e cantato a squarciagola sulle note delle loro canzoni, per chi ha detto almeno una volta “oggi non lavoro, oggi non mi vesto”, per chi ogni volta che guarda il cielo sa cosa cercare. La Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live “Se mi rilasso. collasso” con un lungo tour e non può mancare una tappa nella loro Firenze. Registrato nel corso del tour di “Mojito F.C.”, “Se mi rilasso. collasso” raccoglie i personaggi, le immagini e le atmosfere che da sempre abitano la musica della Bandabardò.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bandabardò in concerto a Firenze: 25 anni di “Se mi rilasso… collasso” ’Se mi rilasso… collasso’ 25 anni dopo. Firenze balla con la BandabardòLa Bandabardò celebra i 25 anni dell’album live "Se mi rilasso… collasso" con un lungo e seguitissimo tour che martedì 14 aprile alle 21 fa tappa al... Leggi anche: Bandabardò a Bologna con il tour celebrativo per i 25 anni di "Se mi rilasso collasso" La Bandabardò festeggia 25 anni di Se mi rilasso collasso con un nuovo tour e la ristampa in vinile