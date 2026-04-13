Bagno di folla per Mathias rose bianche e le note di Lucio Dalla all' uscita della bara Il papà | Il mio piccolo Ayrton Senna

Un pomeriggio di aprile ha visto una grande affluenza di persone riunite per l’ultimo saluto a Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni morto in seguito a un incidente sugli sci in Trentino Alto Adige. Alla cerimonia, tenutasi in un clima di compostezza, sono state portate rose bianche e sono state ascoltate le note di Lucio Dalla. Il padre ha commentato che il figlio era come Ayrton Senna.