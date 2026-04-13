Bagno di folla per Mathias rose bianche e le note di Lucio Dalla all' uscita della bara Il papà | Il mio piccolo Ayrton Senna
Un pomeriggio di aprile ha visto una grande affluenza di persone riunite per l’ultimo saluto a Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni morto in seguito a un incidente sugli sci in Trentino Alto Adige. Alla cerimonia, tenutasi in un clima di compostezza, sono state portate rose bianche e sono state ascoltate le note di Lucio Dalla. Il padre ha commentato che il figlio era come Ayrton Senna.
Un grigio pomeriggio di metà aprile ha fatto da cornice all'ultimo doloroso ma composto saluto a Mathias Tonti, il 12enne morto dopo un tragico incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige, il ragazzo è deceduto lo scorso martedì dopo alcuni giorni di ricovero.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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