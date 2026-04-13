Nell'estrazione del SuperEnalotto del 11 aprile, nessun 6 è stato centrato, lasciando invariato il montepremi a 149,2 milioni di euro, il più alto al mondo. Nel frattempo, sulla piattaforma online dedicata ai sistemi Sisal, sono stati vinti complessivamente oltre 94 mila euro. Il prossimo concorso si terrà martedì 14 aprile 2026.

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 59 di sabato 11 aprile, con il Jackpot che arriva a 149,2 milioni di euro - attualmente il montepremi più alto al mondo - in palio per il concorso di domani sera martedì 14 aprile 2026. Intanto nel concorso n. 57 di giovedì 9 aprile la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “SPAGHETTI” - un Cruciverba Integrale 7x7 con SuperStar dal costo complessivo di 168 euro, suddiviso in 28 cedole da 6 euro ciascuna - ha centrato 2 dei 4 “Punti 5” assegnati nel concorso, contribuendo a una vincita totale di 94.572,52 euro. Oltre ai 2 “Punti 5”, il sistema ha prodotto anche 5 “Punti 4” e 20“Punti 2”, assegnando a ogni cedola un valore di 3.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bacheca dei Sistemi Sisal, vinti oltre 94mila euro

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