Azzurra Canuti riappare | telefonata improvvisa dopo 3 settimane

Dopo circa tre settimane, Azzurra Canuti, la ragazza scomparsa il 18 marzo, ha chiamato i suoi genitori. È stata una telefonata improvvisa e diretta, che ha interrotto il silenzio di questo periodo. La giovane non è stata avvistata né sono stati forniti dettagli sulla sua posizione durante questo intervallo di tempo. La sua famiglia ha ricevuto questa comunicazione senza ulteriori chiarimenti.

Dopo circa tre settimane di totale assenza di contatti, Azzurra Canuti, la venticinquenne scomparsa il 18 marzo precedente, è riapparsa attraverso una telefonata diretta ai suoi genitori. Il contatto, avvenuto nella serata di domenica 12 aprile, ha interrotto un lungo periodo di incertezza iniziato quando la giovane si era recata a Milano con un compagno, perdendo ogni traccia comunicativa dopo l’ultimo scambio telefonico in cui aveva parlato con un uomo. Il sollievo della famiglia dopo le indagini istituzionali. Lamberto Canuti, il padre della ragazza, ha condiviso la notizia del ritrovamento con i propri cari nel tardo pomeriggio di domenica, poco prima delle ore 23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Azzurra Canuti riappare: telefonata improvvisa dopo 3 settimane Azzurra Canuti, la scomparsa e l'ultima telefonata: "Ha risposto un ragazzo"Mistero sulla scomparsa di Azzurra Canuti, la ragazza di 25 anni di cui non si hanno più notizie da poco meno di un mese. Mistero Azzurra Canuti: l’ultimo messaggio inviato da un estraneoLa scomparsa di Azzurra Canuti, venticinquenne residente ad Arcille, ha scosso la comunità di Campagnatico dopo che i suoi genitori, Lamberto e...