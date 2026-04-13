Azione Universitaria presente all’open day del polo territoriale di Agrigento
Oggi si è svolto l’open day presso il Polo Territoriale di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo, in via Quartararo. L’evento ha visto la partecipazione di Azione Universitaria, che ha preso parte alle attività di orientamento rivolte agli studenti interessati a conoscere l’offerta formativa dell’ateneo. Durante la giornata, sono state illustrate le diverse possibilità di studio e i servizi disponibili, con l’obiettivo di aiutare i futuri studenti a scegliere il percorso più adatto alle loro esigenze.
Si è svolto nella giornata di oggi, presso il Polo Territoriale di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo, in via Quartararo, l’Open Day dedicato all’orientamento degli studenti e alla presentazione dell’offerta formativa.Azione Universitaria ha preso parte attivamente all’iniziativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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