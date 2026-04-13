Aveva baciato la pistola Così il produttore fu condannato per omicidio

Un produttore musicale è stato condannato per omicidio dopo aver baciato una pistola. La sentenza si basa su un procedimento legale che ha portato alla sua condanna. Phil Spector, noto nel settore dello spettacolo, ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico e nei media. La vicenda ha portato alla luce dettagli relativi alle circostanze dell’episodio e alle accuse formalizzate contro di lui.

La vicenda giudiziaria che vide protagonista Phil Spector, pregevole produttore musicale al quale i posteri hanno attribuito un’anima nera: fu ritenuto colpevole per l’omicidio colposo di un’attrice e modella Phil Spector è stato uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo che scatenano sentimenti contrastanti. Da un lato c’è chi non può prescindere da quel Wall of Sound che fu il suo marchio di fabbrica in quanto autore e produttore musicale. Dall’altro chi non riesce a dividere la figura dell’artista alle cronache di abusi e alla condanna per omicidio ricevuta. Questa è la sua storia giudiziaria. È il 3 febbraio 2003: Lana Clarkson è un’attrice 40enne che lavora occasionalmente come modella.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Aveva baciato la pistola". Così il produttore fu condannato per omicidio "Il tentato omicidio davanti al cimitero dei Rotoli non fu premeditato": condannato a 10 anni l'imputatoLa decisione del giudice per Francesco Lupo che il 22 dicembre del 2024 prese prima a calci e pugni la vittima, A. Per gli avvocati del poliziotto Cinturrino, la pistola messa dopo l’omicidio fu solo “un gesto sotto shock”La difesa del poliziotto Carmelo Cinturrino attacca la stampa e parla di fatalità.