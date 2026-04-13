Avengers | Secret Wars il crossover vedrà il ritorno di questo Guardiano della Galassia?

L'ultimo crossover dedicato ai Vendicatori sta attirando l'attenzione degli appassionati di fumetti e cinema. Tra i personaggi che potrebbero tornare sul grande schermo c’è anche uno dei Guardiani della Galassia più noti, anche se ancora non è stata confermata ufficialmente la sua presenza. La narrazione si svolge nel contesto di

L'ultimo crossover sui Vendicatori potrebbe essere l'occasione per rivedere anche uno dei più amati Guardiani, che non compaiono più dalla fine della trilogia di James Gunn Avengers: Doomsday si preannuncia come un film ricco di colpi di scena, ma Secret Wars potrebbe spingersi addirittura ancora più in là in quanto a sorprese e comparse del cast storico dei cinecomics dei Marvel Studios. Uno degli ultimi rumor indica che almeno uno dei Guardiani della Galassia dovrebbe tornare in scena per il secondo dei due crossover in arrivo al cinema e che chiuderà in bellezza la Multiverse Saga. Chris Pratt riprenderà i panni di Star-Lord in Avengers: Secret Wars Secondo la nota insider MyTimeToShine, Star-Lord (Chris Pratt) dovrebbe fare ritorno nell'MCU proprio nel crossover in arrivo nel 2027 .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, il crossover vedrà il ritorno di questo Guardiano della Galassia? Avengers: Secret Wars, trapelano dettagli sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew GarfieldSiamo ancora nel regno delle ipotesi e dei leak, ma secondo le ultime anticipazioni gli spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield non sono... Avengers: Secret Wars | Il finale della Saga del Multiverso diviso in due film?Il Marvel Cinematic Universe potrebbe prepararsi a un finale ancora più mastodontico di quanto immaginato. Avengers: Secret Wars (2027) - First Trailer | Robert Downey Jr - Concept Trailer