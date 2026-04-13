L'Avellino ottiene un punto prezioso nella gara più recente, mantenendo il margine sulla zona retrocessione. La squadra si presenta in campo con determinazione, anche se fatica a trovare continuità nel gioco. La classifica si muove lentamente e ogni risultato diventa fondamentale per la permanenza in categoria. La partita si conclude con un pareggio che permette di conservare il vantaggio sui rivali più diretti.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino resta aggrappato alla salvezza, ma lo fa con il fiatone. Il pareggio strappato all’ultimo respiro porta la firma più inattesa: quella di Antony Iannarilli, che con un colpo di testa disperato evita il terzo ko consecutivo e tiene i lupi a distanza di sicurezza dalla zona calda. Dopo il filotto di 9 punti in tre partite, la squadra di Davide Ballardini ha rallentato bruscamente: appena un punto nelle ultime tre giornate. Un calo evidente, che però non ha ancora compromesso il vantaggio accumulato. I biancoverdi restano a quota 40, in compagnia di Sudtirol, Sampdoria e Mantova, mantenendo un margine di +5 sul secondo posto playout occupato dalla Virtus Entella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, un punto che muove la classifica e tiene il margine

Sangiovannese. Un punto che muove la classificaArezzo, 16 marzo 2026 – E’ terminata 0-0 la sfida di campionato tra Affrico e Sangiovannese, una gara povera di emozioni ma che ha consentito...

Eccellenza. Sant’Agostino, un punto che muove la classificasant’agostino 0 young santarcangelo 0 : Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani, Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli.