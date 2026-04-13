Avellino l' Asl attiva i nuovi servizi digitali

L’Asl di Avellino ha messo online tre nuovi servizi digitali rivolti ai cittadini, segnando un passo avanti nel processo di digitalizzazione delle proprie prestazioni. Questa iniziativa permette agli utenti di accedere a nuove modalità di richiesta e gestione di servizi sanitari attraverso piattaforme online. La novità si inserisce in un quadro di interventi volti a migliorare l’efficienza e l’accesso ai servizi sanitari nella zona.

L’Asl Avellino avvia una nuova fase del proprio percorso verso una completa transizione digitale con l’attivazione di tre nuovi servizi dedicati ai cittadini. Strumenti semplici e immediati che, migliorano la comunicazione, semplificano l’accesso ai percorsi di salute e rendono l’esperienza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Servizi sociali più semplici e digitali: Cantù attiva ICare per il welfare comunaleNuova piattaforma online per gestire i servizi alla persona: meno burocrazia, notifiche su smartphone e investimenti Pnrr Il Comune di Cantù prosegue... Farmacie comunali, attivati nuovi servizi digitali e sanitariIl Comune di Pordenone ha attivato nelle farmacie comunali di via Montereale e viale Grigoletti uno sportello di supporto per l’accesso ai referti...