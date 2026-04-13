Da lunedì 13 aprile, alle 18.45, torna su Canale 5 il programma televisivo “Avanti un altro!”. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica e presenterà puntate inedite. La ripresa del programma segna il ritorno di questa edizione nel palinsesto del canale. La programmazione si manterrà costante fino a nuova comunicazione.

Da lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite “Avanti un altro!”. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Nel surreale “salottino” tornano alcuni dei personaggi più amati dal pubblico: la regina del web Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, la Bonas Paola Caruso, insieme agli storici XXXL, al Coreografo e al Brasile. Attesissimo anche il ritorno dell’Alieno Leonardo Tricarico.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AVANTI UN ALTRO TORNA NEL PRESERALE DI CANALE 5: “PUNTATE INEDITE”

CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI: “HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE”Domenica 12 aprile, su Canale 5, si chiude la prima edizione di “Caduta Libera!” condotta da Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear.