Cambio di guardia su Canale 5: dal 13 aprile Caduta Libera, game show condotto da Max Giusti, lascia spazio al ritorno di Avanti un altro!. Il programma condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, tornerà come di consueto dal lunedì alla domenica alle ore 18.45. E non mancheranno sorprese. Avanti un altro! torna in tv: quando e dove vederlo. Da lunedì 13 aprile torna su Canale 5 l’appuntamento con Avanti un altro!: il preserale più bizzarro della tv, condotto da Paolo Bonolis, andrà in onda dal lunedì alla domenica alle ore 18.45. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Avanti un altro torna in tv, cast, orario e novità dello show di Bonolis

Torna ‘Avanti un altro!’ con Paolo Bonolis, tutte le novità(Adnkronos) – Da oggi lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.

Taratata torna in TV: Paolo Bonolis riporta lo show su Canale 5 con un cast stellareLo storico format musicale cambia rete e torna in tv con due appuntamenti speciali registrati a Bergamo.