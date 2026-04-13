Nella puntata di oggi, Paolo Bonolis ha affrontato un nuovo capitolo della sua vita privata, condividendo in diretta dettagli su un triangolo amoroso. Contestualmente, gli ascolti di

Gli ascolti di Caduta Libera non sono stati quelli che ci si aspettava, segno che il pubblico è particolarmente abitudinario ed è affezionato a un numero alquanto ridotto di volti Mediaset. A volte neanche loro bastano, come nel caso di Ilary Blasi con il Grande Fratello. Su Canale 5 si è dunque deciso di far tornare Avanti un altro, il game di Paolo Bonolis, affiancato ovviamente da Luca Laurenti. I due avevano salutato a inizio dicembre 2025, così da lasciare spazio a Max Giusti, lanciato durante una puntata de La Ruota della Fortuna. La benedizione di zio Gerry però non è bastata e ora si punta a far rialzare la china alla fascia preserale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Avanti un altro, Paolo Bonolis riparte con un triangolo amoroso: la confessione in studio

Torna ‘Avanti un altro!’ con Paolo Bonolis, tutte le novità(Adnkronos) – Da oggi lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.

Paolo Bonolis, l’annuncio su Avanti un altro!: quando torna in tv, c’è la dataL’annuncio è arrivato sui social: a condividere e confermare la notizia del ritorno di Avanti un altro! è stato Paolo Bonolis su Instagram, che...

Temi più discussi: 'Avanti un altro!' con Paolo Bonolis torna oggi: cast, personaggi e tutte le novità; Paolo Bonolis e la nuova edizione di Avanti un altro!; Avanti un altro!: Avanti un altro: la nuova stagione Video; Paolo Bonolis torna con Avanti un Altro dal 13 aprile poi svela se sarà ancora a Tu si Que Vales.

Torna 'Avanti un altro!' con Paolo Bonolis, tutte le novitàDa oggi lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, torna con puntate inedite 'Avanti un altro!'. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il prese ... adnkronos.com

Avanti un altro, Paolo Bonolis riparte con un triangolo amoroso: la confessione in studioPaolo Bonolis alle prese con il concorrente canterino, che conquista tutti con la sua canzone: Io, lei e il palo ... dilei.it

La nuova stagione di episodi condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti debutta questa sera a partire dalle 18.45. - facebook.com facebook

La nuova stagione di episodi condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti debutta questa sera a partire dalle 18.45. #avantiunaltro x.com