Autotrasporto gasolio alle stelle | 3000 aziende marchigiane al collasso

In queste settimane, il settore dell’autotrasporto nelle Marche sta affrontando una crisi senza precedenti a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio. Circa tremila imprese della regione si trovano in difficoltà, con molte che rischiano di chiudere i battenti se la situazione non dovesse migliorare. La crescita dei costi energetici sta mettendo a dura prova le attività di trasporto, che rappresentano un elemento fondamentale per l’economia locale.

ANCONA- Tremila aziende marchigiane del settore dell’autotrasporto rischiano il collasso a causa del caro gasolio. «Con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi». Lo afferma UNATRAS (Unione Nazionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Carburante alle stelle: le PMI marchigiane al collassoUn'impennata dei prezzi al pompa ha scatenato allarme tra gli imprenditori delle Marche, che vedono minacciati i margini di sopravvivenza delle...

Caro gasolio, l'autotrasporto è al collasso. Dal governo nessuna risposta: "Costretti a stoppare i servizi"ANCONA - “Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza...