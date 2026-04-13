Autodromo di Imola tortellini e garganelli in pista | La Tosa si colora di tradizione

All’Autodromo di Imola, il 13 aprile 2026, si è svolta un’iniziativa che ha unito il mondo dei motori con le tradizioni culinarie locali. Durante l’evento, sono stati protagonisti momenti dedicati alla cultura gastronomica, con particolare attenzione alla preparazione di tortellini e garganelli, che hanno colorato l’atmosfera del circuito. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e organizzatori, creando un collegamento tra musica, cibo e passione per le corse.

Imola (Bologna), 13 aprile 2026 – Arte e motori si incontrano, all’Autodromo di Imola, nel segno della tradizione. In occasione del Wec del 17-19 aprile, il cordolo interno della curva Tosa si trasforma infatti in una tela a cielo aperto, grazie a un intervento artistico che porta in pista due simboli della gastronomia locale: tortellini, piatto simbolo della cucina emiliana, e garganelli romagnoli made in Imola. Il progetto . Il progetto, promosso dal Comune insieme alla direzione dell’impianto, punta a valorizzare uno dei punti più iconici del tracciato attraverso un linguaggio visivo capace di raccontare il territorio. A firmare l’opera è l’artista Marco Alpi, che ha dipinto direttamente sull’asfalto un pattern continuo su sfondo tricolore, alternando 25 tortellini e 25 garganelli lungo tutta la curva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, tortellini e garganelli in pista: La Tosa si colora di tradizione Motor Valley e Food Valley si incontrano all'autodromo di Imola: tortellini e garganelli "corrono" sul cordolo della TosaL’autodromo Enzo e Dino Ferrari non è più solo il tempio della velocità, ma diventa una tela a cielo aperto dove il motorsport abbraccia l’eccellenza... La nuova stagione dell’Autodromo di Imola: Racing Bulls già protagonista, attesi in pista altri team di F1Due giorni dal sapore di quella Formula 1 sfuggita di mano tra mille rimpianti e destinata a restare tormentone nei prossimi mesi, quando sono attesi...