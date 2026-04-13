Auto ribaltata tre feriti 38enne portato a Cisanello in elicottero

Nella notte tra venerdì e sabato, un’auto si è ribaltata in Lunigiana, provocando tre feriti. Tra questi, un uomo di 38 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello per le cure del caso. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo mezzanotte in un tratto di strada della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara), 13 aprile 2026 – Grave incidente stradale pochi minuti dopo la scorsa mezzanotte in Lunigiana. https:www.lanazione.itluccacronacaincidente-giuseppe-bertoli-swo3mz7s Tre persone sono rimaste ferite nel ribaltamento dell’auto sulla quale viaggiavano lungo la Statale 62. Il ferito più grave è un 38enne che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa in codice rosso, a bordo dell’elisoccorso regionale Pegaso. Sembra però che fortunatamente l’uomo non abbia mai perso conoscenza. https:www.lanazione.itumbriacronacabenedizione-caschi-incidente-mortale-btjq4g55 Gli altri due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli con lievi ferite.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto ribaltata, tre feriti. 38enne portato a Cisanello in elicottero Bidentina, auto ribaltata: tre feriti tra cui un minore dopo il crashUn violento sinistro stradale ha coinvolto tre persone, tra cui un minore, nel corso del pomeriggio di giovedì lungo la carreggiata della Bidentina. Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a CisanelloCarrara, 1 marzo 2026 – È finita in ospedale la corsa di un ciclista che ieri mattina, poco dopo le 10,30, per cause ancora in corso di accertamento,...