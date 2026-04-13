Auto fuori strada 44enne portato in volo a Parma

Nel pomeriggio del 13 aprile, un incidente si è verificato a Besenzone quando un'auto è uscita di strada. Un uomo di 44 anni ha perso il controllo del veicolo, riportando diversi traumi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale di Parma. Le cause dell’incidente sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Auto fuori strada a Besenzone nel pomeriggio del 13 aprile. Un 44enne, per cause al vaglio, ha perso il controllo del mezzo: nell'impatto ha riportato vari traumi ed è stato portato in volo al Maggiore di Parma. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Perde controllo dell'auto e 'vola' fuori strada: uomo liberato dalle lamiere, portato d'urgenza in ospedaleIl grave incidente d'auto nella notte: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo, poi affidato al 118 che lo ha trasportato al Bufalini Un... Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,...