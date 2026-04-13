Auto cosparse di acqua e terra | il Sahara è arrivato in città

Nelle prime ore del mattino, le auto nelle strade della città sono state trovate coperte da uno strato di polvere e terra, residui di pioggia notturna. La presenza di piccoli cerchi scuri e puntini di sabbia indica che la città è stata interessata da un episodio di trasporto di particelle sahariane in aria. Questa situazione ha interessato diverse automobili, lasciando un sottile strato di sabbia sulle superfici.

La sabbia del Sahara sulle auto dei lecchesi. E non solo, chiaramente. Sin dalle prime ore del mattino le automobili sono state cosparse di piccoli cerchi scuri, puntini terragni depositati dalla pioggia della notte, un velo di sabbia sottilissima arrivata da migliaia di chilometri di distanza.🔗 Leggi su Leccotoday.it Mauritania, viaggio nel deserto del Sahara: ascoltare il silenzio tra dune, città carovaniere e oceanoSono partita da Milano pochi giorni dopo Natale, portando con me un piccolo libricino di Eugenio Borgna intitolato In ascolto del silenzio e,... L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti...