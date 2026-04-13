Autismo e sicurezza serata in biblioteca a Talmassons

Martedì 14 alle 20, nella biblioteca di Talmassons, si terrà un evento dedicato alla sicurezza e all'autismo. L'iniziativa è promossa dal Comune di Talmassons e dal Progetto Autismo, con il supporto dell'Afds e della Fameis – Volontariato per la famiglia. L'incontro si rivolge a famiglie, operatori e cittadini interessati a conoscere aspetti legati alla gestione della sicurezza in situazioni che coinvolgono persone con autismo.

Il Comune di Talmassons e Progetto Autismo, in collaborazione con l' Afds e Fameis – Volontariato per la famiglia, hanno organizzato per martedì 14, alle 20.30, in Biblioteca Comunale, una serata su Autismo&Sicurezza, con Martina del Piccolo, in occasione della giornata della consapevolezza.🔗 Leggi su Udinetoday.it Progetto autismo, una sezione dedicata nella biblioteca ZavattiLa biblioteca comunale Zavatti metterà a disposizione il primo nucleo di testi e pubblicazioni sul tema dell’autismo, grazie ad una donazione resa... Leggi anche: Autismo, arriva la prima che aiuta a spostarsi in sicurezza