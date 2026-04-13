Aumenti nulli e vessatori | Netflix sconfitta in tribunale scatta l' assistenza per le richieste di indennizzo

Una sentenza ha stabilito che Netflix deve affrontare richieste di indennizzo da parte dei consumatori, dopo una lunga disputa legale. Le associazioni dei consumatori avevano contestato alcuni aumenti tariffari considerati nulli o vessatori, portando la questione in tribunale. La decisione ha portato a una sconfitta per il servizio di streaming, che ora dovrà gestire le richieste di indennizzo presentate dagli utenti coinvolti.

È una vittoria storica quella ottenuta dalle associazioni dei consumatori contro il colosso dello streaming Netflix. Secondo quanto stabilito da una recente sentenza (n. 49932026), gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti applicati dalla piattaforma negli ultimi anni sono stati riconosciuti come.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Netflix, tribunale: "Aumenti illegittimi". Risarcimento agli utenti...Il Tribunale di Roma ha accolto l'azione promossa dal Movimento Consumatori contro Netflix Italia, accertando la vessatorietà - e quindi la nullità -... Netflix: il Tribunale di Roma dichiara illegittimi gli aumenti e dispone i rimborsiNetflix: il tribunale di Roma annulla gli aumenti degli abbonamenti dal 2017 al 2024.