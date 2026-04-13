Domenica 12 aprile, nel corso di una competizione di grande rilievo, un noto golfista ha conquistato la sua seconda Green Jacket consecutiva, dopo aver atteso 17 anni dal suo primo successo. La giornata ha visto protagonisti momenti di grande tensione e emozione, segnando un risultato che potrebbe influenzare la carriera del giocatore. La vittoria ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, rendendo questa edizione dell'Augusta Masters memorabile.

Una giornata, quella di ieri, domenica 12 aprile, che Rory McIlroy faticherà a dimenticare. “Non posso credere di aver aspettato 17 anni per indossare la Green Kacket e ora ne ho vinte due di fila”. Sono queste le parole ai microfoni nel post gara del nordirlandese nativo di Holywood classe ’89. Perché sì, vincere sugli iconici green dell’Augusta National anche se sei uno dei golfisti più titolati di sempre è comunque un’emozione, è comunque un traguardo sognato e ambito da qualsiasi giocatore. E vincere due volte di fila, impresa riuscita solamente a Tiger Woods nel 2001-2002, a Nick Faldo nel 1989-1990 e Jack Nicklaus nel 1965-1966, ha tutto un altro sapore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Augusta Masters, tra consacrazione e futuro. Analisi di un Major “epico”

Golf, McIlroy vince ad Augusta: sesto Major in carriera, nella storia come WoodsRory McIlroy si è aggiudicato la novantesima edizione del Masters Tournament, disputata sui percorsi dell’Augusta National Golf Club, in Georgia.

Golf, Rory McIlroy vince il Masters di AugustaSuperando alcune difficoltà iniziali e un brivido nel finale, Rory McIlroy ha vinto il Masters di Augusta, conquistando il suo sesto titolo major e...